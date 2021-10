Collectivité européenne d’Alsace : transfert de la Dir Est et de la Dreal

Administration

Un décret du 15 octobre arrête la date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de service de la DIR Est et de la DREAL Grand Est chargés de l’exercice des compétences transférées à la Collectivité européenne d’Alsace et à l’Eurométropole de Strasbourg, dont la mise à disposition est intervenue par conventions conclues entre le préfet de région et respectivement le président de la Collectivité européenne d’Alsace, et le président de l’Eurométropole de Strasbourg.

Les services ou parties de service de la direction interdépartementale des routes Est et de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est participant à l’exercice des compétences de l’Etat transférées, d’une part, à la Collectivité européenne d’Alsace et, d’autre part, à l’Eurométropole de Strasbourg sont transférés à ces collectivités le 1er janvier 2022.