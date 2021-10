« On pourrait généraliser le recyclage à 40 % »

Directeur recherche & innovation au sein d’Eiffage Infrastructures, Simon Pouget a coordonné ImprovMure, le volet scientifique du programme national Mure. Celui-ci visait à démontrer la durabilité de couches de roulement produites à températures abaissées avec de forts taux d’agrégats d’enrobés. Il livre les conclusions de ce programme dont la réunion de clôture est prévue d’ici à la fin de l’année.

Cet entretien prolonge le dossier « Économie circulaire : des progrès mais peut mieux faire »

Dans quel contexte le programme Mure a-t-il été lancé ?

L’utilisation d’enrobé tiède et le recyclage successif des chaussées, qui remontent aux années 1980, ont commencé à poser questions il y a une dizaine d’années. Y avait-il des limites techniques à combiner multirecyclage, baisse des températures de fabrication et fort taux d’agrégats d’enrobés (AE) dans les couches de roulement ? Le projet Mure – pour Multirecyclage et enrobés tièdes – a été initié en 2013 pour ...