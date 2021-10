L’ADCF change de peau

Décentralisation

Publié le 15/10/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Réunie en convention les 14 et 15 octobre à Clermont-Ferrand, l’Assemblée des communautés de France va se doter d’un nouveau nom et d’une nouvelle déléguée générale. Un changement en douceur, sur fond de relation privilégiée avec l’équipe gouvernementale.

Présidée depuis un an par un quadra, Sébastien Martin (LR), et dotée d’un bureau exécutif rajeuni, l’Assemblée des communautés de France (ADCF) va changer de nom. Elle s’appellera désormais Intercommunalités de France, comme elle l’a décidé lors de sa convention, les 14 et 15 octobre à Clermont-Ferrand. Un intitulé plus court et plus clair, destiné à augmenter sa force de frappe médiatique dans le millefeuille des associations d’élus.

Une nouvelle dénomination qui s’accompagne d’un changement délégué général de l’ADCF. Bourreau de travail et expert reconnu dans une multitude de secteurs, Nicolas Portier a décidé de quitter ses fonctions. Il était en place depuis 18 ans. Nicolas Portier sera remplacé mi-novembre par la déléguée générale adjointe, Floriane Boulay.

Un ...

