« Nous sommes dans une urgence écologique mais aussi dans une urgence sociale. »

Développement durable

Publié le 15/10/2021 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Après une année d’interruption marquée par le Covid, le 29ème congrès annuel de l’Association nationale des directeurs d’éducation des villes (Andev) aura lieu du 20 au 22 octobre 2021 à Metz sur le thème du développement durable, sous toutes ses dimensions. Rozenn Merrien, présidente de l’Andev, revient sur l’ambition de ces trois journées.

Le congrès de l’Andev va se dérouler cette année à Metz du 20 au 22 octobre. Pourquoi avoir choisi le thème du développement durable ?

Cela nous semble être un enjeu majeur pour engager les transitions et la transformation des comportements. Nous sommes non seulement dans une urgence écologique, mais aussi dans une urgence sociale. Il faut que nous puissions nous saisir de cette forme de conscience partagée qui doit s’imprimer sur un temps long, en cohérence avec nos actions au quotidien. Nous avons conscience qu’une transformation durable doit s’engager au niveau sociétal comme au sein de nos politiques éducatives. L’éducation et la formation sont des axes essentiels pour se situer dans cette transition sociale. L’école, en tant que pilier du service public, est un des leviers collectifs ...

