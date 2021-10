Apprentissage

Une taxe de 0,1% de la masse salariale des collectivités pour l’apprentissage

Publié le 15/10/2021 • Par Claire Boulland Romain Mazon • dans : Actu acteurs du sport, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu expert santé social, Actu experts finances, actus experts technique, France, Toute l'actu RH

©Olivier Le Moal - stock.adobe.com

Un dispositif de financement pérenne de l'apprentissage trouvera bien sa place dans le projet de loi de finances pour 2022 et dans une convention d’objectifs et de moyens conclue entre l’État, France compétences et le CNFPT avant la fin de l’année. Une cotisation spéciale fixée, au maximum, à 0,1 % de la masse salariale des collectivités territoriales, sera mise en place. Premières réactions.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Formation apprentissage

Lois de finances