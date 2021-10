Durant le mois de la cybersécurité, Mailinblack propose de tester gratuitement sa solution de simulation d’attaques de phishing

Publié le 20/10/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

À l'occasion du Mois européen de la cybersécurité, l'éditeur français donne un accès gratuit à Phishing Coach, outil de simulation d'attaques par hameçonnage. L'occasion rêvée de sensibiliser les agents aux risques cyber.

Comme tous les ans, en octobre, se tient le Mois européen de la cybersécurité ou ECSM. Organisé à l’initiative de l’ENISA, l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information et coordonnée en France par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), cet événement donne lieu à une série de conférences et de campagnes de communication autour des enjeux de la sécurité du numérique.

Mobilisation générale pour les collectivités

À cette occasion, Mailinblack se mobilise en faveur des acteurs publics. L’éditeur français de solutions de cybersécurité a organisé une série de webinaires interactifs et de conférences à destination des collectivités locales et territoriales. L’objectif est d’expliquer comment sensibiliser et former leurs agents aux risques cyber.

La société marseillaise a décidé d’aller plus loin en donnant la possibilité aux acteurs publics de tester gratuitement Phishing Coach, sa solution de simulation d’attaques d’hameçonnage (phishing) par email. Cette offre donne accès à la plateforme et à une simulation sur dix adresses email. Par ailleurs, deux mois d’abonnement sont offerts pour toute souscription avant le 31 octobre.

L’homme étant le maillon faible de toute politique de cybersécurité, Phishing Coach de Mailinblack s’attaque au fléau du phishing en sensibilisant l’ensemble des agents d’une collectivité. Mis en situation, ces derniers apprennent par l’expérience les menaces qui pèsent sur leurs organisations.

Cet apprentissage par l’erreur permet de rappeler les règles d’hygiène informatique aux agents qui auront commis l’erreur de cliquer sur le lien frauduleux et auront renseigné leurs données en ligne. Mailinblack propose à leur intention un ensemble de contenus – livres blancs, infographies, guides… – courts et efficaces. Pour rendre l’expérience encore plus ludique et engageante, l’éditeur proposera très prochainement un quiz.

Une solution intuitive et personnalisable

Intuitive et rapide à mettre en place, la solution Phishing Coach a été pensée pour l’expérience collaborateur et propose un haut degré de personnalisation. Afin de coller au plus près des menaces que peuvent connaître les utilisateurs, Phishing Coach propose quelque mille combinaisons possibles. Mailinblack se base sur de véritables attaques pour suggérer des « templates » les plus réalistes possibles.

Une collectivité peut créer elle-même ses campagnes, en moins de cinq minutes, en la personnalisant en fonction de ses usages et de ses outils. Recommandée par l’ANSSI et référencée au catalogue GouvTech du gouvernement, Phishing Coach a déjà conquis plus de 400 organisations clientes.

Pour Thomas Kerjean, directeur général de Mailinblack, « le mois de la cybersécurité permet de mettre en lumière les risques encourus par les organisations ainsi que les solutions qui s’offrent à elles. Bien qu’elles soient mieux informées, certaines ne savent toujours pas quelle solution choisir ni comment l’implémenter. Nous souhaitons leur permettre de connaître leurs vulnérabilités et de tester leurs collaborateurs pour réduire leur exposition aux risques cyber. »

Le phishing, l’arme fatale des cybercriminels Comme le rappelle le site étatique Cybermalveillance.gouv.fr, l’hameçonnage – ou phishing en anglais – est « le principal mode opératoire utilisé par les cybercriminels pour dérober des informations personnelles et/ou bancaires aux internautes ». Par courriel, SMS voire téléphone, il consiste à usurper l’identité d’un tiers de confiance, qui peut être une banque, une administration ou un e-commerçant, pour tromper la vigilance de la victime et l’inciter à communiquer des données confidentielles comme son identité, un mot de passe ou un numéro de carte bancaire. Les informations ainsi dérobées sont directement utilisées par les escrocs ou revendus à d’autres cybercriminels pour mener diverses actions frauduleuses : piratage de compte en ligne, fraude à la carte bancaire, usurpation d’identité… Assimilables à l’hameçonnage, d’autres tentatives d’escroquerie se basent sur l’usurpation d’identité. Parmi elles, la « fraude au président » consiste à se faire passer pour un dirigeant d’entreprise qui demande à son service comptabilité de passer un faux ordre de virement.

