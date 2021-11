[Fiche finance] Fiscalité et concours de l’État

Majoration de la redevance d’assainissement collectif : évolutions législatives

Publié le 02/11/2021 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

AdobeStock / K.-U. Häßler

La majoration de la redevance d’assainissement collectif vise à pénaliser financièrement les propriétaires n’ayant pas satisfait aux obligations qui leur incombent de raccorder leurs installations au réseau public de collecte des eaux usées (absence de raccordement ou raccordement non conforme). Le régime juridique de cette majoration a été modifié par la récente loi Climat et résilience du 22 août 2021. Le projet de loi 3DS envisage plus radicalement son remplacement par une procédure de mise en demeure assortie d’une astreinte... C'est la fiche finance de la semaine.

