Traitement des troubles liés au racolage et à la prostitution sur le domaine public

Publié le 27/10/2021 • Par Vincent Champenois • dans : Actu experts prévention sécurité, Fiches pratiques de la police territoriale

La fiche 255/01 a rappelé les conditions dans lesquelles les maires peuvent prendre des arrêtés afin de lutter contre les nuisances liées à la prostitution. La présente fiche a pour objet de proposer un modèle d’arrêté municipal traitant les troubles liés au racolage et à la prostitution sur le domaine public.

Arrêté municipal traitant les troubles liés au racolage et à la prostitution sur le domaine public

Traitement des troubles engendrés par les personnes qui se livrent au racolage et à la prostitution sur le domaine public de la commune de ………

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment son article L.511-1, Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2213-1, Vu les signalements relatifs à des faits de racolages ostensibles à toute heure de la journée sur les voies suivantes : ………

Vu les plaintes des riverains relatives aux activités de prostitution sur ce périmètre engendrant des nuisances intolérables pour les administrés (permanence de la prostitution et de la fréquentation des lieux par des clients, à la vue des enfants du quartier qui rentrent de l’établissement scolaire…, irrespect des lieux jonchés de détritus laissés par les personnes se livrant à la prostitution), Vu les rapports de police municipale en date des…. faisant état d’actes de prostitution, de racolage et de la présence de nombreux détritus tels que des préservatifs usagés ainsi que d’une clientèle sur les secteurs ………,

Considérant que de nombreuses personnes se livrent quotidiennement à la prostitution et au racolage sur les dépendances de la voirie routière dans les secteurs suivants : ………

Considérant que les voies sur lesquelles se produisent ces actes de prostitution connaissent un trafic routier parfois important qui est perturbé par cette activité (ralentissements répétés, demi-tours intempestifs, arrêts brutaux) qui a des conséquences accidentogènes et nuit à la fluidité de la circulation ainsi qu’à la sécurité routière dans les secteurs suivants : ………

Considérant que le rassemblement des personnes se livrant à la prostitution s’accompagne en outre d’une pollution quotidienne de la voie publique et de ses dépendances par le jet et l’abandon de déchets tels que, notamment, des mouchoirs, préservatifs usagés, lingettes, protections hygiéniques et autres détritus.

Considérant que le caractère continu de ces faits, sur un axe de passage fréquenté par de nombreux parents accompagnant leurs enfants dans les établissements scolaires de ces secteurs, expose le jeune public particulièrement fragile et sensible à ces comportements totalement inappropriés.

Considérant en outre et plus généralement que le préambule de la convention de l’ONU du 2 décembre 1949 dispose que : « La prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté. » Considérant que le rapport Honeyball, adopté par le Parlement européen les 2 décembre 2013 et 23 janvier 2014, dispose : « que la prostitution est une forme d’esclavage incompatible avec la dignité de la personne humaine et ses droits fondamentaux ».

Considérant que l’article 611-1 du code pénal, issu de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, sanctionne le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon exceptionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, par l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Considérant qu’il résulte des débats parlementaires et sénatoriaux ayant précédé l’adoption de cette loi, que c’est notamment en vue de sensibiliser les clients des prostitués au fait que cette activité constitue une marchandisation du corps portant atteinte à la dignité humaine, qu’il est apparu nécessaire de pénaliser le recours aux services d’une personne se livrant à la prostitution.

Considérant que la prostitution constitue une violation de la dignité de la personne humaine en référence tant à la ratio legis de la loi du 13 avril 2016 qu’en référence au rapport honeyball ainsi qu’au préambule de la convention de l’ONU du 2 décembre 1949.

Considérant qu’à supposer qu’il faille opérer une distinction entre la prostitution consentie qui ne serait pas attentatoire à la dignité de la personne humaine, et celle, imposée qui le serait, il n’en est pas moins avéré que sur la totalité des personnes amenées à se prostituer, l’immense majorité d’entre elles ne sont pas consentantes, puisque victimes de réseaux de proxénétisme ou de traite d’êtres humains.

Considérant en effet qu’il résulte notamment du rapport sénatorial numéro 46 du 8 octobre 2013, « qu’une très grande partie de ces personnes prostituées sont soumises à l’influence de réseaux de proxénétisme et de traite des êtres humains ».

Considérant que la Cour européenne des droits de l’Homme a sévèrement rappelé dans son arrêt VtC/France du 11 septembre 2007 que : « La prostitution est incompatible avec les droits et la dignité de la personne humaine dès lors qu’elle est contrainte ».

Considérant qu’il est impossible de vérifier au cas par cas, si l’acte de prostitution a été librement consenti ou pas, ce qui ne permet pas d’édicter une mesure de police administrative générale sur ce seul fondement, il n’en demeure pas moins que la très grande partie de l’activité prostitutionnelle sur le territoire de la commune d’……… constitue statistiquement une atteinte à la dignité de la personne humaine, qui doit conduire l’autorité administrative à la plus grande des vigilances.

Considérant en toutes hypothèses que le racolage sur le domaine public qu’il soit ou non exercé librement, a pour objectif d’inciter de potentiels clients à avoir recours aux services d’une personne qui se prostitue, le tout en violation des dispositions de l’article 611-1 du code pénal.

Considérant que l’incitation à commettre une infraction sur le domaine public constitue un trouble à l’ordre public qui se surajoute à ceux générés par les atteintes au bon ordre, à la sécurité et à la salubrité publiques, ainsi qu’à la commodité du passage dans les rues et autres dépendances domaniales, rappelés supra.

Considérant que ce cumul d’atteintes à l’ordre public nécessite pour les secteurs où ces faits sont avérés, une intervention appropriée du maire dans le cadre de son pouvoir de police administrative.

Nous, maire de………

Arrêtons :

Article 1

Il est interdit aux personnes se livrant à la prostitution de stationner ou de se livrer à des allées et venues répétées sur les rues, routes, abords, espaces de stationnement, trottoirs et voies privées ouvertes à la circulation publique, à toute heure de la journée et de la nuit dans les périmètres suivants : -………

Article 2

La présente mesure d’interdiction est adoptée pour une durée de……… mois. Au terme de ce délai, les circonstances locales seront réexaminées afin de déterminer si elles imposent une reconduction du présent arrêté à l’identique ou assorti de nouvelles dispositions.

Article 3

Toute infraction aux dispositions de l’article 1 du présent arrêté sera constatée et poursuivie par tout officier de police judiciaire ou tout agent habilité à dresser procès-verbal conformément aux lois et règlements en vigueur, sans préjudice des sanctions prévues par le code de la route ou le code de la santé publique.

Article 4

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de……… dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 5

Monsieur le directeur général des services de la commune de………, Monsieur le responsable de la police municipale, Monsieur le commissaire central de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation leur sera transmise.

Article 6

Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le préfet de……… Il fera l’objet d’un affichage en mairie ainsi que d’une retranscription au recueil des actes administratifs.

PJ : plans identifiant les périmètres concernés par l’interdiction.

Fait à……… le………

Le maire, Monsieur (Madame) XXXXX

Infractions pénales

Recours à la prostitution

Code pénal, article 611-1 (loi n° 2016-444 du 13 avril 2016)

« Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. » Cette contravention sanctionne le client. Les peines encourues sont 1 500 euros d’amende. Cette contravention de la 5e classe relève de la compétence exclusive des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire de l’article 20 du code de procédure pénale. Un rapport en la forme traditionnelle peut toutefois être transmis à l’OPJPTC par les agents de police municipale et les gardes champêtres.

Non-respect de l’arrêté municipal

Code pénal, article R.610-5 (décret n° 93-726 du 29 mars 1993)

« La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe » (NATINF 6032).

Cette contravention sanctionne la personne qui se livre à la prostitution en ce qu’elle ne respecte pas les interdictions de temps et de lieux fixés par l’arrêté municipal. Le non-respect des dispositions d’un arrêté municipal est passible d’une amende de première classe d’un montant compris entre 1 euro et 38 euros. Cette contravention ne peut faire l’objet de l’application de la procédure de l’amende forfaitaire et devra être relevée par le biais d’un procès-verbal développé. L’agent de police municipale et le garde champêtre sont habilités à relever l’identité de la personne concernée. L’agent de police municipale recueille ses observations. Le garde champêtre est habilité à noter les déclarations spontanées.

L’ASVP n’est pas compétent.