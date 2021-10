« La fonction achats permet de mettre de la stratégie dans la commande publique »

Commande publique

Publié le 15/10/2021 • Par Eva Thiébaud • dans : Actu juridique, France

Créé en 2014, le groupe de travail thématique "achats" de Régions de France a pris progressivement la suite du groupe "commande publique". Son animateur, Marc Sauvage, par ailleurs DGA achats, performance, commande publique, juridique et transformation numérique d’Île-de-France, nous explique son fonctionnement et ses objectifs.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Quel est le rôle de la fonction « achats » dans les collectivités territoriales ?

Aujourd’hui, on veut faire de la commande publique un axe fort du développement économique et industriel français. En même temps, les collectivités sont prises entre la baisse des dotations de l’État, les transferts de compétences et certaines hausses de dépenses structurelles.

Pour repenser la commande publique en cherchant davantage de performance économique, la fonction achats, apparue il y a environ dix ans, permet d’élaborer une stratégie d’achats. Elle aide à la définition du besoin pour acheter « au plus juste », elle source les fournisseurs, travaille sur la logistique, sur la négociation et la mesure de la performance – en bref, sur le volet amont de la commande ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne