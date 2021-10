Femmes et ruralités : comment « en finir avec les zones blanches de l’égalité » ?

Egalité femmes-hommes

Publié le 15/10/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Le bilan est « inquiétant » et « triste » pour ces 11 millions de femmes, soit une femme sur trois, qui vivent aujourd’hui dans un territoire rural, selon les mots de Annick Billon, sénatrice de Vendée et présidente de la délégation des droits des femmes au Sénat qui vient de remettre son rapport sur le sujet.

« Déficit de mobilité individuelle comme collective, opportunités professionnelles plus limitées, emplois souvent précaires, difficultés d’accès aux services publics, renoncement aux soins face à des déserts gynécologiques et médicaux, isolement face aux violences conjugales… » : c’est la double peine pour les femmes rurales, ces 11 millions de femmes, soit une femme sur trois, qui « font face à un cumul des inégalités de genre et des inégalités territoriales ».

Aucune prise en compte dans l’Agenda rural

Tel est le constat dressé par la délégation des droits des femmes au Sénat qui a présenté jeudi 14 octobre son rapport sur la situation des femmes dans les territoires ruraux. Intitulé « En finir avec les zones blanches de l’égalité », le rapport s’est attaqué à huit thématiques sur lesquelles les collectivités détiennent une partie des clés pour offrir des solutions : mobilité, jeunesse et orientation scolaire, emploi, métier d’agricultrice, entrepreneuriat, santé et accès aux soins, lutte contre les violences conjugales et engagement politique.

Ce rapport ainsi que les 70 propositions formulées tentent de pallier à l’absence de cette problématique dans l’Agenda rural du gouvernement : « aucune des 181 mesures de cet agenda rural ne mentionne l’égalité femmes-hommes, ni aucune problématique spécifique aux femmes », a regretté Annick Billon, présidente de la délégation. Une lacune reconnue par Joël Giraud, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Cohésion des territoires, à qui sera remis ce rapport, ainsi qu’à la ministre Elisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier ministre en charge de l’Egalité entre les femmes et les hommes, à l’occasion de la journée internationale des femmes rurales ce vendredi 15 octobre. Zoom sur quelques-unes des situations et préconisations qui concernent directement les collectivités.

Encourager la mobilité

« Les difficultés de mobilité signifient un accès plus compliqué à l’emploi, aux services publics, aux offres de soins, aux modes de garde des enfants, aux commerces, aux associations et aux loisirs », indique le rapport.

Encourager la mobilité peut donc être une action transversale à mener pour s’attaquer à un grand nombre de difficultés : « La mobilité est l’une des clés pour répondre aux problématiques rencontrées par les femmes en milieu rural », a confirmé Annick Billon. Actuellement, seules 80% des femmes ont le permis, contre 90% des hommes, et les transports sont trop rares, bien souvent pour des raisons de coût, alors que les deux tiers des passagers sont des femmes. En la matière, les collectivités peuvent agir : soutien et développement de simulateurs de conduite, mise en visibilité des aides existantes auprès des populations qui ne connaissent pas les dispositifs auxquels elles peuvent prétendre, développement et mutualisation des transports en commun, notamment ponctuels ou à la demande, encouragement du covoiturage…

La question de la mobilité touche particulièrement les femmes rurales, car contrairement aux hommes dont les déplacements sont essentiellement des trajets domicile-travail, elles partitionnent leur temps disponible pour « les trajets vers le lieu de travail, les commerces, les écoles, les personnes de l’entourage à aider ». Un exercice impossible qui explique que les femmes sont « deux fois plus nombreuses que les hommes à abandonner la grande mobilité liée au travail, en particulier à l’arrivée d’un enfant ».

Stopper l’éloignement des services publics

Le manque et l’éloignement des services publics et sociaux, et notamment un manque de solutions de garde des jeunes enfants, sont des freins relevés par les élues locales dans la consultation en ligne menée par la commission. Isolées et éloignées des services dont elles auraient besoin, notamment pour garder leurs enfants, les ingrédients sont réunis pour pénaliser les femmes rurales dans leurs engagements professionnels, politiques ou associatifs.

De plus, « si la dématérialisation des démarches administratives peut apparaître comme un moyen de faciliter l’accès aux services publics et d’exercer ses droits sans avoir à se déplacer, (…) elle peut aussi être synonyme d’un isolement encore plus grand si elle ne s’accompagne pas d’une politique active en faveur de l’aménagement numérique du territoire et de la lutte contre les zones blanches. En effet, les femmes rurales sont confrontées, comme les hommes, aux difficultés de connexion Internet dans les territoires ruraux. En 2021, 15 % des territoires ruraux ne bénéficient pas encore d’une couverture 4G et 30 % des locaux de ces territoires ne sont pas connectés au très haut débit », pointe le rapport.



Développer l’itinérance

L’itinérance est l’un des modes qui ressort des différentes thématiques sur lesquelles la commission a planché, car elle permet de se rendre au plus près des domiciles des femmes rurales. Sur la garde itinérante d’enfants, l’exemple est donné de « l’accueil collectif itinérant Mille-Pattes mis en place par la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie, qui se déplace dans les petits villages et « permet aux mamans de se déplacer pour aller chercher un emploi ou de faire ce qu’elles ne peuvent pas faire lorsque leurs enfants ne sont pas gardés. » »

Sur le volet Services publics, le rapport appelle à multiplier les bus itinérants France Services dans les territoires ruraux, et salue l’action des CIDFF pour leurs permanences « y compris au sein de lieux éphémères ou itinérants, lors de la crise sanitaire et des confinements successifs ». C’est aussi sur le volet santé que l’itinérance est encouragée, ainsi que l’appui sur les réseaux de sages-femmes et de pharmaciens, afin de donner accès aux dispositifs de santé, notamment sexuelle et reproductive.

« La France métropolitaine comptait 1 369 maternités en 1975, contre 518 en 2014 » rappelle le rapport. Et « dans 13 départements, il n’y a pas de gynécologues ! », a rappelé Marie-Pierre Monier, sénatrice de la Drôme et l’une des huit rapporteurs, rappelant que les taux de dépistage des cancers féminins sont très faibles dans les zones les plus rurales.

Aller au plus près des femmes rurales Isabelle Héron, présidente de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale, a évoqué devant la délégation le département de l’Orne où « un camion « Mammobile » sillonne déjà depuis plusieurs années la campagne pour le dépistage du cancer du sein ; le dispositif s’étendra prochainement, à titre d’expérimentation, à toute la Normandie ». « Il conviendrait d’ailleurs que les services itinérants proposent les dépistages les plus complets possibles portant sur les cancers du sein, du col de l’utérus et du côlon ».

Lutter contre les violences

« Les territoires ruraux concentrent près de la moitié des interventions de gendarmerie pour des violences intrafamiliales. La moitié des féminicides se passent en milieu rural alors qu’ils ne représentent qu’un tiers de la population », a rappelé Annick Billon, qui a souligné le « rôle majeur » des élus locaux, malgré un « manque de moyens ».

Marie-Pierre Monier a encouragé les élus locaux à diffuser le numéro d’appel d’urgence 3919 « par exemple via les bulletins municipaux ». « Une grande majorité de collectivités ont des sites Internet sur lesquels elles pourraient indiquer les numéros utiles », a appuyé Annick Billon. Bruno Belin, sénateur de la Vienne et rapporteur, a aussi rappelé le code « Masque 19 », qu’une femme peut prononcer dans une pharmacie pour appeler à l’aide en cas de violences conjugales.

Enfin, il a à de nombreuses reprises été mis en avant la proposition de nommer un référent « égalité » dans chaque conseil municipal, qui pourrait « faciliter la circulation d’informations », dans un contexte où il y a un réel déficit d’informations et où nous sommes nous-mêmes sollicitées par un maire adjoint ou un élu local qui ne sait pas comment faire pour sortir une jeune femme d’un parcours de violences », comme l’a évoqué Annick Billon.