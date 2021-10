Diversité des missions : une aspiration à confronter à la réalité

BAROMÈTRE « LA GAZETTE » - INTÉRIALE - EMPLOIPUBLIC.FR

Publié le 15/10/2021 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La diversité des missions est à la fois le principal élément d’attractivité d’une collectivité et une attente dans le cadre professionnel. C’est l’un des enseignements du baromètre 2021 de la marque employeur réalisé par «La Gazette», Emploipublic.fr et Intérial, qui nécessite analyse.

Qu’est-ce qui fait l’attractivité d’une collectivité ? D’abord et avant tout la diversité de ses missions, selon les résultats du baromètre 2021 de la marque employeur de « La Gazette », Emploipublic.fr et Intérial (1). Et ce, que l’on soit en poste ou en recherche d’emploi, en collectivité ou dans le secteur privé.

Les candidats à un premier poste dans la fonction publique territoriale, en particulier, sont 72 % à en faire un critère d’attractivité (+ 27 points par rapport à 2020). Viennent ensuite, pêle-mêle et en fonction des catégories de répondants, l’intérêt des missions, les opportunités d’évolution, l’autonomie et la rémunération.

Élément d’attractivité, la diversité des missions est également citée par 41 % des agents (50 % par les agents de catégories A et B), comme faisant partie ...