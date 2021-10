Egalité femmes - hommes

La « mixité réfléchie » favorise la pratique féminine dans les quartiers

Publié le 15/10/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, A la Une santé social, Actu expert acteurs du sport

Une séance du programme Potenti’elles, que lance l’association Kabubu en région parisienne. © Kabubu

On sait depuis longtemps que le sport est, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville plus qu’ailleurs encore, plutôt une activité masculine notamment chez les adolescents. Un constat qui évolue peu. Cependant, les associations se professionnalisent peu à peu en matière de promotion de l’égalité et des façons de faire émergent. A commencer par… le montage de programmes non mixtes.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Pratiques sportives

Sport