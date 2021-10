Changement climatique

Pourquoi les feux en milieu péri-urbain vont se multiplier

Publié le 14/10/2021 • Par Isabelle Verbaere • dans : Actu experts prévention sécurité, France

La journée dédiée à la prévention des incendies de forêt et de végétation, organisée le 13 octobre par le ministère de la transition écologique a été l’occasion de faire le point sur l’impact du changement climatique sur ce risque naturel. Plusieurs intervenants ont pointé l’émergence d’un nouveau type de feux ravageurs, péri-urbains ou touchant les cultures, conséquence directe des sécheresses et canicules et susceptibles de se produire partout.

