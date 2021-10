Loi 3DS : les EPL mettent la pression sur les députés

Mode de gestion

Réunies en congrès à Toulouse du 12 au 14 octobre, les entreprises publiques locales sont désormais tournées vers le projet de loi 3DS. Elles mettent la pression pour sauver, à l'Assemblée nationale, les mesures introduites par le Sénat, sécurisant l'économie mixte et les élus représentant leurs collectivités au sein de ces entreprises.

« C’est une nouvelle attaque contre la libre administration des collectivités territoriales. Dès que nous obtenons une nouvelle liberté, l’État revient par la fenêtre pour nous contraindre ! » s’agace Pascal Bolo, adjoint à la maire de Nantes ( 303 382 hab.) et président du SIG (Services of General Interest) Europe, association représentant les entreprises publiques locales (EPL) européennes, lors de la plénière du congrès des EPL, à Toulouse du 12 au 14 octobre. La cause de ce nouvel accès de colère ? Les différentes jurisprudences concernant la présence des élus dans les conseils d’administration des entreprises publiques locales, qu’ils représentent pour le compte de la collectivité actionnaire. « Il est indispensable d’avoir des règles qui lèvent toute ...