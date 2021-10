Paris 2024 : l’Etat va financer 5000 terrains de sport de proximité

Equipements sportifs

Publié le 14/10/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Emmanuel Macron a annoncé jeudi 14 octobre un plan de 200 millions d'euros pour financer la construction de 5000 équipements sportifs de proximité, à savoir des city stades, des dojos, des terrains de basket 3x3, des terrains de hand à 4, des skate-parks ou encore des piscines mobiles.

Emmanuel Macron était ce jeudi 14 octobre en déplacement à Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis, pour visiter un city-stade et une halle sportive. L’occasion surtout de décliner son nouveau plan « 5000 terrains de sport » d’ici 2024. Un plan chiffré à 200 millions d’euros sur trois ans, dont 100 millions d’euros sur la seule année 2022.

« 2024, c’est demain. Notre ambition, c’est de faire en sorte que la pratique sportive de nos jeunes, la pratique amateure, la pratique professionnelle et l’excellence puissent se développer. Dans ce cadre, nous avons l’objectif de déployer le plus d’équipements sportifs possible, parce que dans beaucoup de territoires, il y a un manque d’infrastructures », a expliqué le Président de la République.

Des petits équipements de proximité

