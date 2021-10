C’est « la priorité » de l’exécutif marseillais élu en 2020. Le maire, Benoît Payan, a donné le 11 octobre le nouveau coup d’envoi de la rénovation du bâti des écoles. Le programme doté d’1,2 milliard d’euros sur neuf ans doit traiter en profondeur les problèmes structurels de 174 écoles sur les 470 que compte la ville : déconstructions, reconstructions, rénovations lourdes et remises à niveau. Comme l’avait annoncé le président de la République, Emmanuel Macron, lors de la présentation de son plan « Marseille en grand », le 2 septembre, l’Etat apportera a minima sa garantie en constituant avec la ville une société dédiée à la rénovation des écoles, SA ou SPLA-IN, présidée par Benoît Payan. Elle sera « concepteur, constructeur et maître d’ouvrage » du plan.

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Éducation et vie scolaire E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Education et Vie scolaire pendant 30 jours J’en profite

{ "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.lagazettedescommunes.com/769267/marseille-le-plan-a-12-milliard-pour-la-renovation-des-ecoles/" }, "headline": "Marseille : le plan à 1,2 milliard pour la rénovation des écoles", "image": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/Fotolia_103102156_XS-310x207.jpg", "datePublished": "2021-10-14T12:22:43+00:00", "dateModified": "2021-10-14T12:22:43+00:00", "author": { "@type": "Person", "name": "Caroline Garcia" }, "publisher": { "name": "La Gazette des Communes", "@type": "Organization", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/themes/gazette_v5/images/header/logo_gazette_web_24872.svg" } }, "description": "Sur la forme, le plan de rénovation des écoles de Marseille, présenté le 11 octobre, n’attend plus que les détails de l’engagement de l’Etat pour être finalisé. Dans le fond, la mairie propose de revoir l’organisation des espaces au sein des établissements en s’appuyant sur un référentiel qui envisage l’ouverture d’espaces communs vers l’extérieur.", "isAccessibleForFree": "False", "hasPart": { "@type": "WebPageElement", "isAccessibleForFree": "False" }, "speakable": { "@type": "SpeakableSpecification", "cssSelector" : ".pageArticle__mainContent" } }