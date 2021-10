Achats de masques à l’étranger : les collectivités plaident leur cause

Commande publique

Publié le 14/10/2021 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu juridique, France

La ministre de l'industrie Agnès Pannier-Runacher a récemment reproché aux collectivités territoriales de ne pas faire assez d’efforts pour acheter des masques français, à la différence de l’Etat. Pas si simple répondent les acheteurs publics, qui mettent en avant leur engagement à tout faire pour favoriser l’achat local… dans les limites de la réglementation.

« On n’est pas des magiciens »… Jean-Christophe Caroulle, en charge de la commande publique à la communauté urbaine de Dunkerque (Nord), digère mal les accusations d’Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l’industrie, qui estime que les collectivités vont trop souvent acheter leurs masques à l’étranger au détriment de la filière française. « Il n’y a pas de volonté délibérée d’écarter des fournisseurs français mais le contexte juridique est ce qu’il est », poursuit-il en rappelant qu’il n’est pas possible de faire valoir une préférence nationale dans le cadre d’une consultation classique.

Interpellée par les producteurs hexagonaux de masques, Agnès Pannier-Runacher a fait valoir le 1er octobre sur BFM que l’Etat avait rempli sa part du contrat en achetant un milliard d’unités à huit fournisseurs français pour rétablir les stocks stratégiques. Et elle a renvoyé la balle dans le camp des collectivités en les sommant de prendre leurs responsabilités. Sans préciser qu’en l’occurrence, ce milliard de masques avait été acheté en 2020 par Santé publique France dans le cadre d’une procédure de gré à gré, selon des précisions apportées ensuite par le ministère.

Ces propos n’ont pas manqué de faire réagir. A France Urbaine, l’association de référence des grandes villes et métropoles, on ne cache pas un certain agacement. « Les collectivités prennent leur part et ont vraiment à cœur d’utiliser la fonction achat comme un outil stratégique de développement de leur territoire », insiste Christophe Amoretti-Hannequin, directeur finances responsables et achat. « Il ne faut pas oublier qu’au plus fort de la crise, les collectivités ont été au rendez-vous et ont soutenu la création de manufactures de masques », ajoute-t-il, en citant les exemples de Bordeaux ou Marseille.

Le prix toujours au cœur de la décision

La ministre, elle, considère que les collectivités n’utilisent pas suffisamment, ou pas assez bien, les outils mis à disposition des acheteurs dans le code de la commande publique pour favoriser des approvisionnements plus locaux. Bercy préconise notamment de baisser le critère prix au profit de critères sociaux ou environnementaux « en sélectionnant davantage les entreprises sur la qualité ou la durabilité du produit ».

Mais même avec la meilleure procédure possible, le résultat reste aléatoire, comme le souligne Thomas Rouveyran, avocat chez Seban et associés. « On peut bien sûr jouer avec les critères ou les clauses qui vont de manière indirecte favoriser des offres nationales ou locales. Mais on ne peut pas aller plus loin, sinon on fausse les règles de la commande publique. »

Dunkerque en fait l’expérience lors d’une récente consultation pour l’achat de masques chirurgicaux. La collectivité s’est retrouvée avec des prix variant de 2,9 à 5 centimes pièce. Parmi les offres, il y avait celle d’une entreprise française. Elle n’était pas la plus chère mais elle n’a pu être retenue car le surplus était quand même de plus de 2.000 euros sur la facture finale. Et pourtant, elle avait obtenu la meilleure note sur le plan environnemental…

De nouvelles pistes à explorer

« On essaye d’être vertueux mais on ne fait pas de miracle, et nos budgets ne sont pas extensibles. On ne peut pas nier cette réalité financière, et le faire serait un mauvais signal», résume Jean-Christophe Caroulle. En plus, la performance environnementale est souvent bien difficile à évaluer. « Comment calculer une empreinte carbone par exemple ? On est démuni, et on doit souvent se fier aux seules déclarations des entreprises», poursuit-il.

Face à ces difficultés, les acheteurs plaident pour davantage de pédagogie, voire de nouveaux outils, et suggèrent quelques pistes, par exemple une fiche sur l’usage de l’article L 2112-4 du code de la commande publique. Cette disposition prévoit qu’un acheteur peut imposer que les moyens utilisés pour un marché « soient localisés sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d’assurer la sécurité des informations et des approvisionnements ». « Cela pourrait sans doute être intéressant par rapport au problème soulevé, mais on ne sait pas interpréter cet article ni dans quel cas l’utiliser. Il faudrait des clarifications », relève Christophe Amoretti-Hannequin.

En réponse, le ministère met en avant les nombreux guides et fiches explicatives déjà élaborés par la direction des affaires juridiques de Bercy, et estime que « les outils sont là », sans nier qu’il reste des efforts à faire, notamment en terme de formation, car les bonnes pratiques « n’ont peut-être pas été assez diffusées ».