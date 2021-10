Nouveau diagnostic de performance énergétique : quelques modifications

Logement

Publié le 14/10/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un arrêté du 8 octobre modifie la méthode de calcul et certaines modalités d’établissements du diagnostic de performance énergétique sur la base de l’expérience tirée des premiers mois de mise en œuvre.

A titre transitoire, jusqu’au 31 octobre 2021, le diagnostic de performance énergétique peut être établi en application de l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine, et de la méthode de calcul décrite en annexe 1 de l’arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l’établissant, dans leurs versions antérieures à celles issues des dispositions de ce nouvel arrêté.