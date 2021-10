Accueil

Actualité

Actualité A la une

A la une Les DGS se confient sur l’évolution de leur métier

Statut

Les DGS se confient sur l’évolution de leur métier

Publié le 14/10/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

©bizvector - stock.adobe.com

Au cours du dernier mandat communal, la fonction de DGS s'est transformée. De plus en plus "stratégique", de plus en plus "manager", de plus en plus "acteur réseau"... Lors du congrès du SNDGCT, la MNT a fait état des confidences de ces professionnels dont la vulnérabilité doit être assumée et "capacitante", selon la philosophe Cynthia Fleury.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Management fonction publique

Statut fonction publique