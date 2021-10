Accueil

Actualité

Actualité France

France Mettre en place une convention citoyenne locale, une bonne idée ?

[Conférence Innova'ter 2021 - Replay]

Mettre en place une convention citoyenne locale, une bonne idée ?

Publié le 15/10/2021 • Par Brigitte Menguy • dans : France

D.R.

On les appelle conventions, assemblées citoyennes ou encore panel, jury citoyens… Derrières ces appellations, une même démarche : regrouper des citoyens –pour la majorité d’entre eux, tirés au sort – pour co-construire la décision publique. Lors d’Innova’ter 2021, Laurène Streiff, directrice déléguée à la coordination de l’innovation de la région Occitanie et Armel Coz, cofondateur et coordinateur de Démocratie ouverte sont venus partager leur expériences et leurs conseils. Accédez au replay de la table ronde.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Démocratie participative

Innova'ter