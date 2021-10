Labos d’innovation publique : passer de l’imagination à la pratique

[Conférence Innova'ter 2021 - Replay]

Alors que les laboratoires d’innovation publique sont devenus un dispositif classique des politiques d’innovation, comment faire en sorte qu’ils ne restent pas un gadget et prennent leur place dans l’organisation stratégique de la collectivité ? Benoît Vallauri, Responsable du Ti Lab, en Bretagne, et Nadège Guiraud, directrice des programmes de la 27è Région ont donné des clés, lors d’une table ronde d’Innova’ter 2021. Accédez au replay de la conférence.

Les laboratoires d’innovation publique se sont développés au sein des collectivités depuis une dizaine d’années, la 27ème Région y a contribué avec son programme la Transfo, qui visait à soutenir les collectivités dans la structuration en interne d’un laboratoire d’innovation publique, en associant et acculturant les agents à cette notion d’innovation.

Alors que les laboratoires d’innovation publique sont devenus un dispositif classique des politiques d’innovation, comment faire en sorte qu’ils ne restent pas un gadget et prennent leur place dans l’organisation stratégique de la collectivité ? Que leurs expérimentations passent le cap du passage à l’échelle ?

La crise sanitaire a démontré qu’un certain nombre de ces structures sont restées à l’écart des multiples innovations développées dans l’urgence, qu’elles n’ont généralement pas été associées aux cellules de crise montées dans les collectivités, démontrant, s’il en était besoin, qu’il y a encore un problème de positionnement et d’identification de leur rôle.

Benoît Vallauri, Responsable du Ti Lab – Laboratoire régional d’innovation de la préfecture de région & de la région de Bretagne, et Nadège Guiraud, Directrice des programmes de la 27è Région (1) ont partagé leurs expériences.

