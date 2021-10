Stéphane Pintre : « Il ne peut y avoir de responsabilité des DG sans compétence reconnue »

[ Entretien - Congrès Territorialis 2021]

Clarification des missions et rémunérations des directeurs généraux, retraites, mobilités... Dans une interview accordée à la veille du 80ème congrès "Territorialis", Stéphane Pintre, président du syndicat national des DG de collectivités territoriales (SNDGCT) fait le point, pour la Gazette des communes, sur les batailles que mène actuellement l'organisation professionnelle.

Vous avez récemment formulé des propositions pour remédier au problème de l’attractivité des postes et carrières de secrétaires de mairies. Diriez-vous que les postes de DG sont aussi touchés par une moindre attractivité ?

Le problème ne se pose pas dans les mêmes termes. Les postes de secrétaires de mairie sont si hétérogènes d’un territoire à l’autre que les collectivités ont du mal à recruter. Pour les DG, le souci reste, non pas le statut, mais la clarification des compétences. C’est notre principale revendication depuis plusieurs années. Le sujet se pose régulièrement. Là, le gouvernement veut légiférer par ordonnance pour créer un régime unifié de responsabilité des ordonnateurs et comptables publics pour les fautes les plus graves, et étendre leur responsabilité sur l’ensemble des acteurs des finances publiques, dont les DGS et les DGA. C’est une nouvelle épée de Damoclès au dessus de nos têtes ! On veut bien être responsables de tout, mais il ne peut y avoir de responsabilité sans compétence reconnue.

Où en est justement ce dossier sur la clarification des missions des DG ?

Nous étions tombés d’accord, avec l’Association des maires de France, sur un projet de texte soumis à la DGCL , nous avions eu l’accord d’Olivier Dussopt, alors secrétaire d’État à la fonction publique… Désormais,