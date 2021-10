Linky : 4 nouveaux services (gratuits) proposés aux collectivités

Energie

Publié le 13/10/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Plus de 90% des compteurs électriques ont été renouvelés avec le modèle intelligent Linky, qui ouvre la voie à de nouveaux services, pour les particuliers mais aussi pour les collectivités. Enedis en a d'ailleurs développé quatre qui répondent à des besoins formulées par ces dernières.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 35 millions de foyers sont équipés de Linky, soit 90% du parc existant.

de foyers sont équipés de Linky, soit 90% du parc existant. 8 millions de foyers français suivent leur consommation au travers d’applications dédiées, dont 1,8 million de clients directement sur leur compte Enedis.

français suivent leur consommation au travers d’applications dédiées, dont 1,8 million de clients directement sur leur compte Enedis. 2 millions de télé-opérations sont réalisées à distance chaque mois via Linky.

Le programme Linky est en train de toucher à sa fin. Malgré les polémiques de son lancement et la vive opposition d’une partie de la population à l’installation du nouveau compteur intelligent, ce chantier a réussi à monter en puissance, atteignant 30 000 compteurs installés par jour. « Le moment charnière a été l’année 2019 », explique Eric Salomon, directeur client d’Enedis, moment à partir duquel les tensions ont commencé à redescendre.

35 millions de compteurs installés

Aujourd’hui, grâce à la mobilisation de nombreux sous-traitants, l’entreprise publique a réussi à installer 35 millions de compteurs intelligents, soit plus de 90% du parc. Restent 2 à 3 millions de foyers non équipés. Enedis prévoit une action spécifique pour en renouveler un maximum possible jusqu’à la fin de ...