La crise sanitaire n’a pas eu d’impact sur le volume des achats des collectivités

Publié le 13/10/2021 • Par Christine Berkovicius • dans : France

Selon les chiffres de l’Observatoire économique de la commande publique (OECP), 2020 a fait jeu égal avec 2019 en matière de commande publique, et les délais de paiement des collectivités se sont même améliorés durant cette période. En revanche, la part des PME diminue, et les clauses environnementales et sociales sont à la baisse.

