Jeunes majeurs : à quand la véritable fin des sorties sèches de l’ASE ?

Publié le 13/10/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Alors que le secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles, Adrien Taquet, annonçait in extremis une prolongation des aides de l’Etat pour compenser la prise en charge des jeunes majeurs par l’Aide sociale à l’enfance jusqu’à l’adoption du projet de loi relatif à la protection des enfants, les associations et les professionnels restent vigilants.

