Transports publics

L’Ile-de-France obtient 800 M€ d’aides, la province attend toujours

Publié le 13/10/2021 • Par Nathalie Arensonas • dans : A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, France

Pline cc by SA Wikimedia

En accordant une aide de 800 millions d'euros à Ile-de-France Mobilités et une avance remboursable de près de 274 millions, l‘État compense mieux les pertes financières liées à au Covid dans les transports franciliens, qu’en province. Valérie Pécresse a de nouveau actionné la menace de la cessation de paiement de la RATP et de la SNCF. Et ça marche !

