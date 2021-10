Communiquer localement : un atout au service de votre politique territoriale

Publié le 14/10/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Véritable enjeu de vitalité citoyenne, la communication des territoires soutient l’action publique, contribue à la rendre lisible et à renforcer le lien avec les citoyens. Pour que cette communication soit efficace, chaque type d’information doit être diffusé par le bon canal, au bon moment. C’est en mixant, dans une logique multicanale, des solutions de communication papier et numérique et du lien humain, que l’on va pouvoir créer une interactivité immédiate et plus de proximité.

En cette période de crise sanitaire et économique, l’information locale est plus que jamais cruciale pour informer rapidement les citoyens en cas d’urgence. Ainsi, 71 % des Français s’informent sur leur territoire grâce au magazine d’information de leur collectivité(1). Engager et nourrir la conversation avec vos usagers est donc essentiel et suppose d’identifier, en fonction des priorités et des personnes à toucher, les meilleurs leviers à actionner, qu’ils soient physiques ou numériques.

Créer de la proximité avec les citoyens

Selon les résultats du Baromètre de la Communication locale de 2020, 65 % des Français se sont sentis bien informés par leur Mairie durant la crise sanitaire. En effet, « les citoyens jugent utile et apprécient cette information de proximité ». Dans un contexte inédit, les collectivités territoriales ont su prendre la main pour informer, protéger et défendre leurs habitants et les magazines territoriaux, sites web des collectivités, et leurs pages officielles sur les réseaux sociaux ont représenté un écosystème de canaux à utiliser pour plus de cohésion et de complémentarité.

De leur côté, les collectivités ont besoin de créer de plus en plus de lien avec leurs citoyens. À plus forte raison lorsque de nouvelles équipes municipales s’établissent à la faveur des élections. Afin de renforcer ce lien avec les habitants et garantir à chacun un accès complet à l’information, les acteurs publics doivent apprendre à mieux connaître les citoyens, à bien visualiser leur répartition et à mieux identifier leurs attentes. Tranche d’âge, revenus des ménages, type d’habitat, statut d’occupation… autant de données indispensables pour élaborer des campagnes de communication efficaces et bien ciblées.

Mieux préparer les grands rendez-vous électoraux

Les élections départementales et régionales viennent de se dérouler, et 2022 s’annonce comme une année riche de rendez-vous électoraux avec les élections présidentielles et les élections législatives. L’un des grands enjeux de ces élections sera de favoriser l’adhésion des citoyens et freiner une abstention galopante. Pour cela, il est essentiel d’assurer la complétude de distribution des plis électoraux notamment grâce à des mises à jour régulières des listes électorales dont les acteurs publics ont la responsabilité. La qualité des données de ces listes est essentielle, afin de garantir la meilleure distribution possible des plis électoraux. En effet, chaque année, 10 % de la population française déménage(1) et près de 8 % des voies font l’objet de modifications (numérotation, dénomination…).

Ce travail en amont de collecte éthique, de qualification, d’agrégation et de mise à jour permanente des datas est à la fois complexe et exigeant. Il nécessite en effet des moyens financiers et des ressources logicielles ou humaines souvent importantes. Une expertise que possède La Poste dont les données locales peuvent être croisées avec celles des collectivités.

Des solutions numériques innovantes

L’innovation technologique et l’interactivité avec les usagers sont au cœur du marketing des territoires. Véritables leviers d’attractivité, les solutions numériques développées autour du media courrier dynamisent la communication locale de manière pérenne. L’année dernière, à l’occasion de la campagne de vœux de fin d’année, Gérard Trémège, Maire de Tarbes, a eu recours à une carte de vœux originale intégrant une solution de courrier augmenté qui prend la forme d’un hologramme du Maire grâce à un QR code.

Cette technologie innovante et accessible a permis à la collectivité de s’adresser directement à l’ensemble de ses administrés dans un contexte de crise sanitaire et de confinement. Cette solution a ensuite été relayée sur la page officielle de la Mairie avec succès. Suite aux élections, les nouvelles équipes d’élus peuvent également communiquer auprès de leurs citoyens grâce à la réalité augmentée. Comme les Tarbais, vous pouvez dès à présent scanner le QR code de l’article et vivre l’expérience du courrier augmenté !

En chiffres (1) … 71 % des Français s’informent sur leur territoire grâce au magazine d’information de leur collectivité́1 Français sur 2 déclare consulter les pages officielles des collectivités sur les réseaux sociaux.74 % des Français apprécient de recevoir leur magazine papier directement à leur domicile et 45 % souhaitent recevoir les informations locales sur leurs propres écrans (ordinateurs, tablettes ou smartphones).

(1) Source : baromètre de la communication locale 2020, réalisé́ par ©EPICEUM & Harris Interactive en partenariat avec La Poste Solutions Business, Cap’Com et l’Association des Maires de France (AMF).

