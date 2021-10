La percée des critères extra-financiers auprès des investisseurs

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT (2/3)

Publié le 12/10/2021 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Désormais très prisée sur les marchés financiers, la stratégie extra-financière, a ses adeptes dans les sociétés de gestion. Les critères ESG participent de manière incitative à l’ évaluation des entreprises dans une optique de… gagnant-gagnant.

Le fonds souverain Auvergne-Rhône Alpes crée en mars dernier par la Région ARA, la BPI, les grandes banques mutualistes et les assureurs est géré par Siparex. « Au préalable, lance Pierre Taillardat, salarié du groupe de capital investissement privé et président du directoire du Fonds souverain, « les investisseurs qui s’engagent sur des longues durées (de cinq à sept ans) ont tous en tête que la force d’un territoire réside sur la densité de son tissu industriel et sur des entreprises dont le siège est local ».

Une priorité affichée par tous pour choisir les « bonnes entreprises » favorables à l’emploi. Les spécialistes du capital investissement assurent gérer leurs fonds de la même façon, que les collectivités soient ou non présentes au tour de la table. « La différence peut porter sur ...

