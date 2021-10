Un bassin mobile pour enseigner les bases de la natation loin des piscines

Equipements sportifs

Publié le 12/10/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Régions

Les élèves de maternelle d'une petite ville de l'Aisne éloignée de toute piscine apprennent depuis la rentrée les rudiments de la natation dans le tout premier bassin mobile, installé à côté de l'école par le conseil régional des Hauts-de-France. Une expérimentation destinée à faciliter l'accès des enfants à l'apprentissage de la nage et prévenir ainsi les noyades.

L’expérimentation d’un bassin mobile d’apprentissage de la natation que le Conseil régional des Hauts-de-France devait mener dans une commune de l’Aisne en mars-avril 2020 a finalement pu débuter en septembre 2021. La grande remorque de camion aménagée en bassin de nage est garée depuis le 8 septembre et jusqu’au 15 octobre à côté de l’école de Marle, petite ville rurale de 2200 habitants. « 100 élèves de moyenne et grande section y sont passés depuis le début, par groupes de quatre à six enfants, pour des séances de 45 minutes. Certains enfants n’étaient jamais allés à la piscine », indique Florence Bariseau, vice-présidente de la Région Hauts-de-France en charge des sports.

Sans ce bassin mobile, l’apprentissage des bases de la natation est ...