Fin de la vente des fruits et légumes frais sous plastique

Déchets

Publié le 12/10/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 8 octobre définit les conditions d’application de la disposition prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, qui prévoit que tout commerce de détail expose à la vente les fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé de matière plastique.

Il précise que la disposition s’applique aux fruits et légumes frais non transformés, c’est-à-dire les fruits et légumes vendus à l’état brut ou ayant subi une préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage.

Il précise également la définition de conditionnement en matière plastique.

Il précise pour certaines catégories de fruits et légumes des échéances limites d’exemption à cette obligation comprises entre 2023 et 2026.