Plan de relance : revitalisation, réindustrialisation et financement local

[Conférence - replay]

Publié le 11/10/2021 • Par Romain Gaspar • dans : Actu experts finances, France

Le gouvernement a présenté il y a un an, en septembre 2020, un plan de relance de 100 milliards d'euros pour relancer l'activité économique, dénommé "France Relance". Nadine Levratto, Economiste, Steve Bossart, maire, et Boris Ravignon, président de la commission Finances de l’ADCF ont présenté ses forces et faiblesses, pour les collectivités locales, lors de la 5è édition d’innova’ter. Voir ou revoir le débat, en replay.

« France Relance », c’est 100 milliards d’euros pour relancer l’activité économique. Un arsenal de mesures qui concerne particulièrement les collectivités territoriales et l’industrie. Compétitivité des entreprises, cohésion sociale et territoriale, réindustrialisation, revitalisation… Parmi elles, le fonds friches et le renforcement du programme Territoires d’industrie sont particulièrement mis en avant par le gouvernement pour défendre la territorialisation du plan de relance.

Nadine Levratto, Economiste et directrice de recherche au CNRS spécialiste du lien entre industrie et territoires, Steve Bossart, maire de Billy Berclau et vice-président de la communauté d’agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane, en charge du développement économique, et Boris Ravignon président de la commission finances de l’AdCF, maire de Charleville Mezières et vice-président de la région Grand Est, chargé de l’Economie, reviennent sur les succès et les échecs de la stratégie de l’exécutif pour réindustrialiser nos territoires.

A partir d’exemple précis, comme la fermeture de Bridgestone, ou l’échec de l’installation des cycles Mercier, ils reviennent sur les marges de manœuvre des collectivités en matière de développement économique.

Voir la vidéo du débat