Intercos : « Nous assistons à une entreprise municipaliste »

[Entretien] Réforme territoriale

Publié le 14/10/2021 • Par Pablo Aiquel • dans : France

Spécialiste en sociologie de l’action publique, Thomas Frinault considère que l’on assiste à un coup d’arrêt de la réforme territoriale et à une offensive municipaliste. Conjoncturel ou définitif ?

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Dans quelle perspective les EPCI se trouvent-ils après des années de réformes ?

Le principal changement est qu’elles vont œuvrer dans une mandature qui ne devrait pas être perturbée par une modification de périmètre. La loi « Notre » a accéléré les fusions et la prise en main de la carte intercommunale par l’Etat a fait le reste. N’oublions pas qu’en 2004 la Cour des comptes fustigeait l’Etat qui ne pilotait pas assez la carte des EPCI et l’historien ­Hervé ­Michel avait indiqué que « les préfets n’étaient que les greffiers des desiderata des élus locaux ». Les présidences ­Sarkozy et ­Hollande ont changé la donne. Après les fusions, c’est une entreprise titanesque de réorganisation interne. Cette période est terminée.

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne