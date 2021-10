Harcèlement scolaire : comment démonter les mécanismes qui se mettent en place ?

Publié le 12/10/2021 • Par Auteur associé • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Présent dans tous les établissements, le harcèlement scolaire est difficile à identifier du fait de son caractère insidieux. Prenant sa source dans le rejet de la différence, il existe différentes solutions pour tenter d’y mettre fin, de la médiation à l’utilisation du « tiers absent ».

Outre les agressions physiques, il se traduit aussi par des menaces, des humiliations, du chantage. Le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques telles que l’apparence physique, l’identité sexuelle, le handicap, l’appartenance à un groupe social ou culturel. Sur le site de l’Éducation nationale, il est écrit qu’ « un élève est victime de harcèlement lorsqu’il est soumis de façon répétée et à long terme à des comportements agressifs visant à lui porter préjudice, le blesser ou le mettre en difficulté… Il s’agit d’une situation intentionnellement agressive, induisant une relation d’asservissement psychologique, qui se répète régulièrement ».

Avec le développement des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, le harcèlement dépasse le strict cadre scolaire et affecte aussi les jeunes à travers le cyberharcèlement comme le rappelle dans son rapport, présenté le 23 septembre 2021, la mission d’information du Sénat sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement.

Mécanismes en jeu pour le harceleur et le harcelé

Nicole Catheline, pédopsychiatre, relie la situation de harcèlement à la perception de la différence chez les enfants et les adolescents. Une victime de harcèlement serait un élève qui présente une différence que les autres enfants ne peuvent accepter : « chez sa victime, le harceleur reconnait une faille qu’il ne veut pas voir chez lui ». Elle pointe également que les harceleurs et leurs victimes présentent une vulnérabilité psychique commune : une difficulté à reconnaître et nommer leurs émotions.

L’auteure souligne ainsi le rôle des parents dans l’accompagnement du développement émotionnel de leur enfant. Plus l’attachement est insécure, moins l’enfant est enclin à développer de l’empathie. Elle recommande de travailler sur la dynamique de groupe, de favoriser et réguler la vie en collectivité, de former les enfants à la médiation, ou encore d’apprendre à débattre et à exprimer son point de vue tout en respectant celui d’autrui. Il faut « aider les enfants à verbaliser leurs émotions et à développer de l’empathie pour autrui ».

Le tiers absent

Le harcèlement est une pratique perverse, dans la mesure où il y a une volonté d’assujettir l’autre. D’où la nécessité d’un Tiers symbolique pour mettre un terme à cette pratique. Les élèves harceleurs sont en manque d’un Tiers apte à poser un acte ou une parole symbolique, et ainsi donner du sens aux angoisses dont ils sont l’objet. L’école peut endosser cette fonction symbolique lorsqu’elle est confrontée à cette problématique.

