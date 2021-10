Territoires numériques éducatifs : l’expérimentation est étendue à 10 nouveaux départements

Numérique

Publié le 11/10/2021

L’expérimentation des territoires numériques éducatifs sera étendue à dix nouveaux départements, a annoncé Jean Castex lors d’un déplacement à Poitiers le 8 octobre. Pour le Premier ministre, il faut maintenant « tirer les conséquences » de la crise et prendre un « véritable virage numérique »

Les crises montrent aussi les atouts et défaillances des pouvoirs publics. « Ni l’école, ni les universités n’étaient suffisamment équipées et préparées pour faire face à un basculement complet » vers l’enseignement à distance lorsque celui-ci fut contraint par les conditions sanitaires, a constaté le premier ministre Jean Castex, en déplacement à Poitiers le 8 octobre 2021. Aux côtés de Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, et Frédérique Vidal, son homologue de l’enseignement supérieur, le Premier ministre a annoncé qu’il souhaitait « tirer les conséquences » de ces dysfonctionnements. Après en avoir « analysé l’origine et disséqué les causes », « nous sommes en train de mettre en œuvre les moyens d’y remédier », assure-t-il.