Passe sanitaire en bibliothèque : les élus locaux pris entre deux feux

Crise sanitaire

Publié le 12/10/2021 • Par Victor Boiteau • dans : A la une, Actualité Culture, France

Alors qu'un nouvel appel à la grève est lancé dans les bibliothèques pour le 13 octobre contre le passe sanitaire, la plupart des bibliothécaires reprochent à leurs collectivités un manque d'accompagnement dans la mise en oeuvre de cette mesure. La réponse des élus locaux oscillent entre nécessaire souplesse et obligation de respecter de la loi.

Un sentiment largement partagé de manque de soutien. Alors que le passe sanitaire est obligatoire à l’entrée des bibliothèques depuis le 30 août pour les adultes et le 30 septembre pour les jeunes de 12 à 17 ans, les bibliothécaires expriment de plus en plus leur opposition à l’application de ce dispositif dans leurs établissement.

Début septembre, l’Association des bibliothécaires de France (ABF) a effectué un sondage auprès de ses adhérents. Parmi les quelques 2 000 réponses reçues, 70 % des sondés estiment avoir été « peu ou pas accompagnés » dans la mise en œuvre de cette nouvelle mesure.

Dans cette étude, les professionnels soulignent également les «incohérences, entre usages, entre publics, entre types de bibliothèques et surtout la différenciation avec les commerces ...

