Le gouvernement réunit la conférence des familles

PETITE ENFANCE

Publié le 11/10/2021 • Par Laure Martin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Organisée pour la première fois en 15 ans, la conférence des familles a permis au gouvernement de faire le point sur sa politique en faveur de la petite enfance.

Elle n’avait plus eu lieu depuis 2004. La Conférence des familles a été organisée les 5 et 6 octobre 2021 par le Gouvernement, l’occasion pour les acteurs du secteur de discuter de politique familiale et d’aborder notamment le soutien aux familles monoparentales et les modes de garde des tout-petits.

L’objectif d’Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de l’Enfance et des Familles était de proposer un moment d’échanges autour de deux priorités de la politique familiale : organiser une vie collective plus accueillante pour toutes les familles, en leur offrant les aides, congés et services attendus ; et protéger par des aides spécifiques les familles qui en ont le plus besoin afin de corriger les inégalités qui se nouent dès la naissance.