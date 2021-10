Transition écologique

Deux pôles métropolitains lancent un fonds carbone, en faveur des acteurs cherchant à réduire leurs émissions de CO2.

Chiffres-clés 66 000 euros : c'est le coût de l'étude cofinancée par les deux pays et abondé par les crédits européens Leader.

Comment associer les acteurs locaux à la diminution des gaz à effet de serre, en tant que collectivité ? La neutralité carbone est sur beaucoup de lèvres, mais les outils pour comptabiliser la captation de carbone ou les émissions évitées sont peu développés. Et moins encore saisis par les acteurs, comme en témoigne la récente relance par le gouvernement du label « Bas carbone », pourtant créé fin 2018.

Les maires du Mans et de Brest, ­Stéphane Le Foll (PS) et ­François ­Culliandre­ (PS), présidents de leur pôle métropolitain respectif et vieilles connaissances, ont décidé de s’associer pour lancer un fonds carbone local. Encore embryonnaire, l’outil devra permettre de financer des projets de stockage, de limitation des émissions et de compensation carbone : production d’énergie ...

