« La loi va entraîner des évolutions majeures pour la chaîne de secours »

Sécurité civile

Publié le 11/10/2021 • Par Isabelle Verbaere • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

La commission mixte paritaire chargé d’examiner les points encore en discussion de la loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels a abouti à un texte commun le 7 octobre. Le député Fabien Matras (LREM), auteur de cette proposition de loi, fait le point sur les dispositions entérinées.

Mesure phare, la loi entérine la création à titre expérimental d’un numéro unique pour les appels d’urgence. Le sujet est sensible et oppose de longue date les sapeurs-pompiers et les médecins urgentistes. Quelles en seront les modalités ?

Dans cette version de compromis, trois modèles d’expérimentations sont retenus : le premier réunira les services de police-gendarmerie, les pompiers et le Samu ; le second, les Samu et les pompiers seulement. Le troisième réunira le Samu et la permanence des soins. L’expérimentation durera deux ans et non pas trois, comme cela était prévu initialement. Les présidents de services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) et des conseils de surveillance des hôpitaux seront intégrés au Comité de suivi et d’évaluation des ...