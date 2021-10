Intercos : la réflexion sur les mutualisations est en cours

Gouvernance

Publié le 14/10/2021 • Par Pablo Aiquel • dans : France

En attendant l'harmonisation des compétences, aucune tendance forte ne se dégage en matière de mutualisation de services dans les EPCI. Mais on voit qu'elle répond à une grande diversité d'objectifs et a parfois préparé des évolutions.

«Même si la loi “engagement et proximité” a déjà presque deux ans, nous n’avons pas encore beaucoup d’exemples de son impact sur les réorganisations des services, avoue le président de l’Association des directeurs généraux de communautés de ­France, ­Yvonic ­Ramis. La loi est intervenue en toute fin de mandature locale et a été suivie par une municipale irréelle. Je sais que cela cogite beaucoup sur la nouveauté de déléguer des services aux communes. Il y a encore assez peu de retours, d’une part, et, d’autre part, il faut reconnaître qu’on ne l’avait pas complètement vu venir. »

