« Nous appelons à la création d’un ministère de la protection civile »

Grégory Allione

Publié le 13/10/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Alors que le congrès annuel des sapeurs-pompiers s'ouvre ce mercredi 13 octobre à Marseille, Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, interpelle le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, attendu en fin de semaine dans la capitale phocéenne.

Chiffres-clés Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et Olivier Richefou, président de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, ont publié, le 6 octobre, un livre hommage aux sapeurs-pompiers, « Sapeurs-pompiers, un engagement au quotidien », aux Editions du Rocher.

Le 127e congrès national des sapeurs-pompiers se tient du 13 au 16 octobre, à Marseille. Emmanuel Macron fera le déplacement. Qu’attendez-vous ?

C’est la première fois depuis le début du mandat que le président de la République vient au congrès. C’est un signe important. Nous attendons de sa part un message fort de soutien, des moyens pour répondre aux nouveaux enjeux, mais aussi une ambition. Aujourd’hui, le secours aux urgences reste réglementé par la loi du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale d’urgence, alors que nous sommes au XXI

e

siècle, que la population vieillit, que les déserts médicaux se multiplient, que les sapeurs-pompiers se sont professionnalisés…

Il faut changer de paradigme, réorganiser le pré-hospitalier et l’hospitalier, réinventer notre modèle de protection civile. Ce sera l’une des missions du prochain président de la République.

La proposition de loi « Matras », actuellement au Parlement, vise justement à consolider le modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers professionnels. Les carences ambulancières, le numéro unique… Ce ne sont pas des avancées ?

C’est un premier pas. Mais ce ne sont là que des rustines, nullement une ambition. Les pompiers ne peuvent plus être détournés de leur cœur de métier par des sollicitations non urgentes liées aux carences du système de santé. La mise en place d’un numéro unique d’appel d’urgence est également nécessaire et salutaire (lire p. 42-44). Mais les enjeux sont bien plus conséquents. Nous continuons à travailler en tuyau d’orgue : le ministère de l’Intérieur, de la Santé, les blancs, les rouges… Nous devons réfléchir, ensemble, à une nouvelle organisation pour, in fine, offrir une meilleure prise en charge.

La pandémie, les feux de forêt, les inondations… Les crises se multiplient et s’aggravent. Faut-il imaginer une nouvelle gestion des situations d’urgence ?

Oui, bien sûr. Notre système est performant mais, le problème, c’est le portage. La pandémie l’a montré. C’est aussi le cas lors d’inondations, de feux de forêts, etc. Notre système est éclaté entre différentes directions, différents ministères… C’est ingérable. L’interministérialité est nécessaire.

Mais concrètement, que réclamez-vous ?

Nous appelons à la création d’un ministère de la protection civile et de la gestion des situations d’urgence. Ce ministère regrouperait les différentes directions qui sont aujourd’hui dispatchées au sein de différents ministères : l’Intérieur, la Santé, l’Education nationale, etc. Il en va de l’avenir de notre système de protection civile et de gestion des situations d’urgence. Si rien n’est fait, demain, les crises feront encore plus de morts.