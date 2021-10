L’essor du sport-santé sur ordonnance, sur fond de disparités régionales

Santé publique

Publié le 11/10/2021 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France, Toute l'actu Santé Social

Les 4e Assises du sport-santé sur ordonnance s’ouvrent ce 11 octobre à Strasbourg, autour du thème : « Covid-19, et après ? » L’occasion de mesurer les avancées d’un secteur qui foisonne d’initiatives locales, mais dont le développement bute toujours sur des problématiques de financements nationaux. Avec en toile de fond, la question de l’égal droit à l’accès aux soins pour tous.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés 54 % des hommes et 44 % des femmes de 18 à 74 ans, 17% des enfants de 6 à 17 ans sont en surpoids ou obèses ;

En 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25 % de leur capacité physique ;

66 % des 11-17 ans présentent un risque sanitaire préoccupant avec plus de 2h d’écran et moins de 60 min d’activité physique par jour ;

49 % des 11 ans-17 ans, présentent un risque sanitaire très élevé avec plus de 4h30 d’écran et/ou moins de 20 min d’activité physique par jour. Source : Rapport d’information sur l’évaluation des politiques de prévention en santé publique. Par Régis Juanico, député de la Loire et Marie Tamarelle-Verhaeghe, députée de l’Eure

Dans leur rapport présenté ce 7 octobre à la ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu, Marie Tamarelle-Verhaeghe (LRM – Eure) et Régis Juanico (Génération.S – Loire) parlent de « bombe à retardement sanitaire ».

Adjoint à la maire de Strasbourg en charge de la santé publique et environnementale, et organisateur des 4e Assises du sport-santé sur ordonnance ce 11 octobre, le Docteur Alexandre Feltz ne peut qu’acquiescer : « Oui, la sédentarité constitue un fléau, aggravé par la crise sanitaire. Mais celle-ci a aussi mis l’accent sur l’importance du sport-santé à plusieurs niveaux : dans la prévention et la prise en charge de l’obésité, facteur prédictif des formes graves de Covid, dans l’accompagnement des Covid long. Sans oublier les bénéfices de l’activité physique adaptée, sur la ...