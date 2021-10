Figeac actionne tous les leviers en même temps pour l’économie

[Série] Petits mais costauds

Publié le 11/10/2021 • Par Cédric Néau • dans : France

Plantées au milieu du Lot, Figeac et sa communauté de communes se sont construit un palmarès de champion industriel en jouant collectif et sont devenues l’épicentre de la Mecanic vallée. Elles misent sur l’innovation et la diversification.

Chiffres-clés Figeac (9 800 hab., 196 agents, Lot) Communauté de communes du Grand Figeac (92 communes, 43 500 hab., 220 agents, Lot et Aveyron)

Lafarrayrie, Aiguille 1, 2, 3, Herbemols, Quercypôle 1, 2, 3, Pech d’Alon… les zones d’activités poussent mieux que les champignons entre les vallons boisés et parsemés de maisons quercinoises du Grand Figeac (Lot). Cette communauté de commune gloutonne qui a avalé trois autres intercos pour inclure aujourd’hui 92 communes mais seulement 43 000 habitants, fabrique méthodiquement, depuis des années, un tissu industriel à faire pâlir les grandes métropoles. Sa ville-centre, Figeac, compte pourtant moins de 10 000 habitants, n’est reliée à aucun TGV et n’accroche une bretelle d’autoroute qu’après 45 minutes de route sur laquelle passent en convois nocturnes des camions d’éléments d’avions, des bouts de ponts ou des hélices. Les fameuses hélices Ratier : depuis plus de cent ans, elles sont partout, du bord des ronds-points jusqu’au hall de la mairie, pour rappeler que c’est grâce à elles que tout à commencé. Sans ce menuisier en mal de débouchés qui s’est lancé dans la production de pales en bois un peu avant la première guerre mondiale, le destin industriel de Figeac n’aurait peut-être pas…décollé.

un carton plein de projets

« C’est vrai que, sans un tissu économique minimal, quelques aménités et beaucoup de chance, on ne peut pas bâtir une stratégie industrielle solide », admet modestement Martin Malvy, ancien maire (PS) de la ville de 1977 à 2001, fugace ministre du Budget sous Mitterrand durant 5 mois et président du conseil régional de Midi-Pyrénées de 1998 à 2015, mais surtout figure tutélaire du développement économique du bassin figeacois. « Sans lui, rien n’aurait été possible », s’incline Isabelle Beaupuy, directrice du pôle « développement » du Grand Figeac. Aussi toute la population s’offusque-t-elle quand le 13 septembre dernier, jour de l’inauguration d’une esplanade à son nom, une dizaine d’anti-passe sanitaire couvrent de leurs lazzis les discours d’hommages des officiels.

André Mellinger, l’actuel maire (PS), entretient volontiers la flamme allumée par son prédécesseur : « Il existe depuis quarante ans une même volonté politique de développer notre économie locale. » Mais l’histoire n’explique pas tout. Si, aujourd’hui, ce territoire est devenu l’épicentre de la Mecanic vallée, un cluster transdépartemental regroupant 213 entreprises et plus de 13 000 emplois, c’est parce que « les acteurs jouent tous collectif », résume le directeur de l’office de tourisme, Pierre Kovacic. « Nous essayons d’actionner tous les leviers en même temps », appuie Guillaume Baldy, adjoint (PS) au maire et vice-président du conseil départemental du Lot. « Nous agissons sur trois axes en même temps : l’industrie, le tourisme et l’agriculture, en impliquant régulièrement les services de l’Etat, la région et le département, pour accélérer la réactivité administrative, technique et financière dont ont besoin les entreprises », explique Vincent Labarthe, président (PS) du Grand Figeac, selon qui le goût de travailler ensemble découle de « la création du pays, puis du schéma de cohérence territoriale ». Pour André Mellinger, conscient « qu’un maire tout seul est très démuni », cette entente vient de la naissance, il y a dix ans, d’un syndicat départemental d’aménagement et d’ingénierie proposant une aide technique aux petites communes pour monter leurs dossiers financiers, ainsi que de la constitution d’un pôle d’équilibre territorial et rural. Ces entités ont permis « d’avoir un carton plein de projets prêts à être financés selon les opportunités des programmes comme Territoires d’industrie, France Relance ou Action cœur de ville », poursuit Guillaume Baldy.

C’est par ces véhicules politiques, techniques et financiers que le Grand Figeac a pu avoir une nouvelle piscine, réaménager les quais de la ville, accorder des primes de façade aux propriétaires des maisons du bourg, monter des foncières et aider les commerçants pour dynamiser le commerce de proximité et réduire le taux de vacances autour de 12 %. Les acteurs locaux tentent ainsi de « créer une économie résidentielle » indispensable pour attirer agents de maîtrise, cadres, ingénieurs et surtout leurs conjoints. En appui, l’association Figeaccueil se proposer de mettre en relation les nouveaux venus avec les habitants « pour faire du lien et parce qu’on a envie de partager notre attachement à notre territoire » sourient Michel et Agnès Grehant, co-fondateurs de l’association. « Je fais venir les stagiaires de chez Ratier pour leur permettre d’avoir des contacts » poursuit le nouveau président de l’association Damien Louvard qui cherche aussi à faciliter l’installation des jeunes diplômés sur le bassin d’emploi.

« Nous ne cherchons pas forcément à attirer davantage d’entreprises mais à créer un écosystème endogène créateur d’emploi et à favoriser la relocalisation » précise Vincent Labarthe. « La grande plateforme logistique sans personne et qui consomme du mètre carré n’est pas notre modèle » appuie-t-il. L’interco ne lésine pas sur les moyens : elle flèche entre 30 et 40 % de ses investissements sur le développement économique. Mais avec la forte concentration salariale et industrielle au mètre carré, elle bénéficie d’un retour sur investissement via ses ressources fiscales, notamment de Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de Cotisation foncière des entreprises (CFE) : « Nous avons pu percevoir jusqu’à 650 000 euros de fiscalité économique au plus haut », assure le président de la communauté de communes.

un réseau mobilisé

Le résultat est bien là. Autour de deux grands groupes, Ratier et Figeac Aero, poussent des sous-traitants spécialisés souvent des PME qui emploient au total près de 5 000 personnes, sur un bassin d’emploi de 17 000 salariés. Le secteur industriel représente 25 % des emplois, quand la moyenne nationale est descendue à 12 % en dix ans. Les 20 agents territoriaux du service « développement » du Grand Figeac rivalisent donc d’imagination pour accompagner l’essor de tous ces acteurs. « Chacun doit pouvoir faire soi-même le montage financier de son dossier, c’est inscrit dans sa fiche de poste », assure Cindy Schultz, directrice générale adjointe du Grand Figeac.

En mal d’espace pour coller à sa croissance, le fabricant de foie gras Larnaudie a pu vérifier l’ingéniosité de l’interco. Elle a construit un centre technique pour le département du Lot, qui a ainsi pu vendre son ancien site à son voisin Larnaudie et lui permettre d’utiliser ce foncier pour son extension. A la clé, 22 emplois supplémentaires, « qu’il a fallu aller chercher dans tout le département, et même en Aveyron », pointe le directeur de l’usine, Philippe Vigié. L’employabilité des habitants est, en effet, le talon d’Achille du territoire. Quand tout va bien avec un taux de chômage autour de 6 à 7 %, « le problème est de trouver du monde », appuie-t-il.

Pour attirer un personnel qualifié, un IUT, soutenu par les entreprises locales, et complété par un centre de formation ouvert en 2020 en partenariat avec l’Union des industries et métiers de la métallurgie ont vu le jour. Arraché à Brive, Figeac a obtenu ce centre au prix « d’un peu de lobbying en ma qualité de vice-président de région mais aussi de notre idée de faire un crédit bail » sourit Vincent Labarthe qui a souvent éprouvé la recette auprès de « la trentaine d’entreprises aidées au titre de l’aide à l’immobilier pour un total de 1,4 million d’euros depuis 10 ans ».

20 zones d’activités sur 220 hectares dans le Grand Figeac regroupent 5 300 emplois. Depuis dix ans, l’interco y a investi près de 20 M€ avec les aides de l’Union européenne, de la région Occitanie, du département du Lot et 1,4 M€ d’aide directe à l’immobilier des entreprises.

Lorsque la crise arrive, comme c’est le cas chez Figeac Aero, qui a lancé un plan de sauvegarde de l’emploi de 190 personnes, le réseau s’agite. « J’ai immédiatement organisé une rencontre entre le directeur de l’usine et celui de Matière, spécialisé dans la charpente métallique, mais qui veut se diversifier vers l’éolien offshore et projette d’embaucher une centaine de personnes, pour savoir s’il y avait des transferts possibles pour la soixantaine de salariés sans solution », s’inquiète Vincent Labarthe.

Diversification

Echaudé par le risque de la mono-industrie, le territoire joue désormais la carte de l’innovation et la diversification. La première est portée notamment par Romain Ravaud, petit génie de la mécatronique qui est passé par la pépinière d’entreprise intercommunale « peu à peu envahie au fil de notre développement », s’amuse-t-il. Il est désormais en passe, avec sa start-up Whylot, d’équiper Renault du moteur électrique révolutionnaire confectionné avec une équipe d’une trentaine de personnes surdiplômés et ravis de se retrouver au milieu des bois du Quercypôle 3 : « Depuis la fin des confinements, je reçois des dizaines de CV de cadres, chefs d’entreprises, d’ingénieurs, etc. qui veulent absolument venir même avec des baisses de salaires » glisse satisfait ce docteur en électromagnétisme.

La diversification passe par le tourisme, la culture et le développement de l’artisanat. Figeac profite de sa situation sur l’un des chemins de Compostelle et prépare avec soin les festivités autour des 200 ans, l’an prochain, du déchiffrage de la pierre de Rosette par Champollion, natif de la ville. Mais elle bénéficie aussi de son classement Grand Site d’Occitanie et de son statut de Ville d’art et d’histoire depuis 2017 : « Les 1,4 million de nuitées en 2020 ont généré une centaine de millions d’euros de chiffre d’affaires et 3500 équivalents temps plein » présente Pierre Kovacic. Le directeur de l’office de tourisme cherche maintenant à capitaliser aussi sur l’effet positif des petites villes après la crise sanitaire et veut établir un diagnostic précis auprès des élus, professionnels et habitants en préambule d’un nouveau schéma de développement touristique du territoire. « Le tourisme est un pilier à consolider », confirme Vincent Labarthe qui veut également ouvrir une maison des artisans sans oublier l’agriculture. Figeac, toujours au four et au moulin.