« C’est tout de même curieux de focaliser la politique de la ville sur la sécurité »

Publié le 08/10/2021 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la une, Actu expert acteurs du sport, France

Dans un entretien à la Gazette, le secrétaire général de l'association des maires Ville et banlieue et maire (PC) d'Allonnes (Sarthe), Gilles Leproust, dresse un bilan sans concession de la politique de la ville menée par le gouvernement.

Le Premier ministre a réuni le 1er octobre un Comité interministériel des villes de suivi pour faire un bilan d’étape des mesures engagées en janvier. Partagez-vous la satisfaction du gouvernement ?

Tout d’abord, la tenue de ce Comité interministériel des villes doit être mise en relation avec l’appel du 14 novembre 2020 signé par plus de 200 maires de banlieue, puis le CIV qui s’est tenu en janvier à Grigny, avec 3,3 milliards d’euros à la clé. Ce n’est pas au niveau, loin s’en faut, de la détresse et des inégalités sociales vécues dans nos territoires, aggravées par la crise sanitaire, mais la mobilisation des élus a permis de l’obtenir et nous nous en félicitons !

