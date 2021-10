PLFSS 2022 : qu’est-ce qui change pour les collectivités ?

Présenté le 24 septembre, le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 aura un impact fort sur les collectivités, au premier rang desquelles les conseils départementaux. Le report sine die de la grande loi de réforme de l’autonomie a obligé le gouvernement, à quelques mois de la présidentielle, à faire du sujet un point fort de ce budget de la Sécu. Nos experts aborderont et répondront aux questions suivantes, lors de notre webinaire, le 21 octobre à 14 heure.

Détail des mesures concrètes qui devraient s’appliquer dès 2022

Augmentations de certains salaires suite au Ségur de la santé

Tarif plancher pour l’aide à domicile

Taux d’encadrement minimum dans les Ehpad

Transformation de l’offre des établissements pour personnes âgées dépendantes

…

Pour en savoir plus, inscrivez-vous à notre webinaire.

Intervenants

Me Bernard Geneste : Co-fondateur du cabinet Geneste & Devulder, Bernard Geneste intervient en conseil et contentieux sur toute question touchant aux relations entre les industriels et les professionnels de santé et les pouvoirs publics.

Olivier Mariotte : Médecin généraliste, élu local d’une petite commune de Côte-d’Or, Olivier Mariotte a fondé en 2007 le Nile, une agence conseil en affaires publiques dédiée aux acteurs de santé.