Naming des équipements sportifs : et de trois à Montpellier

Économie du sport

Publié le 08/10/2021 • Par Sylvie Brouillet • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Régions

Le Palais des Sports René-Bougnol, qui accueille le Montpellier Handball (club le plus titré du handball français) sera rebaptisé « FDI Stadium » début novembre en échange de 1 million d’euros sur quatre ans apporté par le groupe immobilier montpelliérain éponyme. Parallèlement, la Métropole de Montpellier réduit sa subvention annuelle au club.

Ne l’appelez plus Palais des Sports René-Bougnol mais « FDI Stadium ». Propriété de la Métropole de Montpellier, la salle omnisports accueillant le Montpellier Handball (MHB) adopte le naming.

Le président du MHB, Julien Deljarry, et le vice-président de la Métropole de Montpellier délégué aux sports, Christian Assaf, ont présenté l’opération le 30 septembre aux côtés du directeur général du groupe immobilier montpelliérain FDI. Ce dernier injecte 1 million d’euros sur 4 ans via une convention tripartite avec le club et la Métropole de Montpellier, qui avait confié la commercialisation du nom au MHB.

Selon son président Julien Deljarry, « nous avons eu deux réels dossiers sur la table, dont une offre au prix du cahier des charges de la part de FDI, qui est déjà un partenaire fort ...

