L’ombre de l’Elysée plane sur la campagne à l’AMF

Publié le 08/10/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

FABIEN CALCAVECHIA/LA GAZETTE

La course pour la présidence de l’Association des maires de France tourne à la guerre des mondes politiques entre le chef de l’Etat et les élus locaux restés fidèles aux Républicains et au PS.

