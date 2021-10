Santé publique

Les assises de la santé mentale au secours des plus fragiles

Publié le 08/10/2021 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

luzulee - Fotolia

Déploiement de 60 équipes mobiles en psychiatrie (dont 20 en Ehpad), financement de temps de psychologue au domicile, prise en charge psychologique des personnes sur les lieux d’hébergement et d’accueil… Les assises de la santé mentale, qui se sont tenues les 27 et 28 septembre, proposent quelques mesures pour la prise en charge des plus précaires.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Lutte contre la pauvreté

Santé publique

Social