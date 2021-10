« Le Cerema se place au cœur du système d’ingénierie »

Fragilisé mais indispensable, le Cerema est aujourd’hui à la croisée des chemins. Revue de détail des chantiers en cours avec Erick Lajarge, directeur général adjoint en charge de la coordination territoriale et directeur des programmes du Cerema.

Sept ans après sa création, le Cerema s’avère être un géant aux pieds d’argile, à lire le rapport publié par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) fin juillet. Issus de la fusion de plusieurs services centraux de l’État, l’établissement public voit ses moyens baisser année après année, tout en réalisant de plus en plus de missions pour les collectivités. Mais sous la houlette de Pascal Berteaud, le Cerema s’est réorganisé, l’équipe de direction est renouvelée et un contrat d’objectifs a été adopté, le 7 octobre 2021, en conseil ...