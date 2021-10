Transformation numérique : les lauréats de 39 millions d’euros de subventions officiellement annoncés

88 millions d’euros du plan de relance sont prévus en faveur de la transformation numérique des collectivités. En déplacement en Haute-Savoie, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, devait annoncer, le 8 octobre, les projets bénéficiaires d’une partie de ces subventions, 39 millions d’euros ayant déjà été attribués.

Espace famille, mise en oeuvre du « Dites-le nous une fois » grâce aux API, dématérialisation des démarches… Une part non négligeable des subventions est destinée à la fluidification des relations entre les collectivités et les usagers (GRU) grâce au numérique, en facilitant les démarches, l’identification des aides ou la remontée d’informations.

