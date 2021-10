Aide aux victimes

Les intervenants sociaux en commissariats et gendarmeries ont le vent en poupe

Publié le 07/10/2021 • Par Judith Chetrit • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

ANISCG

Recensant désormais plus de 400 postes d’intervenants, l’Association nationale d’intervention sociale en commissariat et gendarmerie, qui organisait le 7 octobre son Assemblée générale à Paris en présence de la ministre déléguée à l'Intérieur Marlène Schiappa, réclame une plus grande homogénéisation de l’exercice du métier ainsi qu’une stabilisation des financements de l’Etat et des collectivités.

